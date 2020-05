Inscrições para concurso público com 124 vagas em Jandira terminam nesta segunda

Terminam nesta segunda-feira (11), as inscrições para o Concurso Público 01/2020 de Jandira, com 124 vagas de emprego. Há oportunidades para profissionais com níveis fundamental completo e incompleto, médio e superior.

Há vagas para cargos de pintor, coveiro, pedreiro, professor, engenheiro civil, auxiliar de limpeza, ajudante geral, jardineiro, encanador e técnico em radiologia. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.

Entre outros cargos, o edital prevê ainda a seleção de médicos de diversas especialidades, como, por exemplo, clínico geral, ortopedista e pediatra.

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 12 de julho, sendo no período da tarde para cargos de nível médio e no período da manhã para cargos de nível superior e fundamental.

Como se inscrever no concurso público de Jandira

Os interessados devem realizar a inscrição até segunda-feira (11), exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br), responsável pela organização do concurso público e aplicação das provas.

A taxa de inscrição é de R$ 50 para candidatos de nível superior, R$ 30 para nível médio, R$ 20 para nível fundamental completo e R$ 15 para nível fundamental incompleto.

O pagamento da taxa deve ser feito em espécie, por meio de

pagamento de boleto bancário gerado, somente no período de inscrições, no site do Instituto Consulpam.

Clique aqui para ler o edital e aditivo com todos os cargos e mais informações sobre o concurso público de Jandira.