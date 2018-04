Inscrições para concurso público com 2,7 mil vagas na PM terminam amanhã

Vão até esta quarta-feira, 19, quarta-feira, às 23h59, as inscrições para o concurso público aberto pela Polícia Militar com 2.700 vagas de soldado de segunda classe. A inscrição custa R$ 50 e pode ser feita aqui.

Publicidade

O salário inicial será de R$ 3.049,41, composto por salário base (R$ 1.178,88), Regime Especial de Trabalho Policial (R$ 1.178,88) e insalubridade (R$ 691,65).

Não haverá no concurso público reserva de vagas para pessoas com deficiência, tendo em vista as peculiaridades do exercício das funções policiais militares inerentes ao cargo. Os requisitos para os candidatos são bastante extensos: ser brasileiro; ter idade mínima de 17 anos; ter idade máxima de 30 anos; ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,55 m, se for mulher, e 1,60m, se for homem.

Os aprovados no concurso público terão, ainda, que possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo; possuir higidez física e mental; possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo; estar quite com as obrigações eleitorais; estar quite com as obrigações militares; ter concluído o ensino médio ou equivalente.

O candidato ou candidata precisa ter habilitação (CNH) nas categorias entre “B” e “E”; não ter sido, nos últimos 5 anos, responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público ou condenado em processo criminal transitado em julgado, entre outros requisitos.

Clique aqui para ver o edital completo.