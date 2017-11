Inscrições para concurso público com 91 vagas em Carapicuíba começam na quarta, 25

Inscrições para concurso público com 91 vagas em Carapicuíba começam na quarta,...

As inscrições para o concurso público com 91 vagas, em cinco cargos, na Prefeitura de Carapicuíba começam na quarta-feira, 25, e vão até o dia 13 de novembro. Elas poderão ser realizadas no site www.rboconcursos.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 23,70.

A maioria das oportunidades, 40, são para professor de educação básica I, com vencimentos de R$ 1.807,50 mais bônus.

Há ainda 20 vagas para auxiliar administrativo (R$ 940 mais bônus), 20 para auxiliar de serviços gerais (R$ 937 mais bônus), oito para cozinheiro (R$ 5,94 por hora mais bônus) e três para nutricionista (R$ 2.004,69 mais bônus) – veja mais abaixo.