Inscrições para concurso público com salários de até R$ 6 mil em Jandira são prorrogadas

A Câmara Municipal de Jandira prorrogou as inscrições para concurso público com oito vagas de emprego para profissionais com ensino fundamental, médio e superior. Os salários são de até R$ 6.055,71.

Agora, as inscrições podem ser realizadas até às 23h59 do dia 30 de abril, por meio do site do Instituto de Gestão de Cidades (IGECS), entidade organizadora do concurso.

Há vagas para os cargos de assistente de serviços gerais (2); auxiliar de manutenção (1); gestor de recursos humanos (1); agente de segurança do Legislativo (1); analista Legislativo (2); e procurador jurídico (1).

É necessário que o candidato tenha a escolaridade relativa ao cargo que pretende concorrer.

Ao ser contratado, o profissional vai desempenhar atividades em regime de 20 a 37 horas e 30 minutos semanais. No entanto, a jornada será atribuída na escala de 12×36 em alguns cargos.

A remuneração mensal é de R$ 1.854,66 a R$ 6.055,71 conforme a função. O contratado também receberá vale-alimentação no valor de R$ 350 e vale-transporte.

O contrato de trabalho tem validade de dois anos, a partir da data da homologação e pode ser prorrogado por mais dois anos.

Confira como se inscrever no concurso público da Câmara de Jandira:

É necessário pagar taxa de inscrição de R$ 40 para vagas de ensino fundamental, R$ 55 para ensino médio completo e R$ 75 para ensino superior completo.

Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, com duração máxima de três horas. Apenas para o cargo de procurador jurídico a duração da prova será de quatro horas. Também haverá prova de títulos.

A realização das provas está prevista para ocorrer no dia 24 de maio. Esta data está sujeita a alteração, a critério da administração, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Leia aqui o edital completo.