Inscrições para concurso público da Prefeitura de Barueri vão até dia 14

Estão abertas as inscrições em concurso público da Prefeitura de Barueri com salários que vão de R$ 1.424,98 a R$ 9.999,12. Há vagas na Saúde e em demais áreas da administração municipal.

As vagas na área da medicina são para clínico geral, geneticista, infectologista infantil, neurologista infantil, pneumologista infantil e adulto e psiquiatra infantil, todas com salário de R$ 9.999,12, com jornada de 20h semanais.

O concurso público de Barueri também tem vagas para agentes de manutenção, com salário de R$ 1.424,98 (40h semanais); fiscal técnico, com vencimentos de R$ 3.098,58 (40h semanais); analista documental (arquivista), com vencimentos de R$ 5.851,52 (40h semanais), e arquiteto, com vencimentos de R$ 6.845,97 (40h semanais).

Como se inscrever no concurso público da Prefeitura de Barueri

As inscrições no concurso público da Prefeitura de Barueri podem ser feitas até 14 de março no site do IGECS. A taxa é de R$ 30,50 para o cargo de agente de manutenção; de R$ 55,50 para fiscal técnico e R$ 72,50 para analista documental (arquivista) e médicos.