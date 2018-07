Inscrições para concurso público em Parnaíba terminam amanhã (19)

As inscrições em concurso público para o preenchimento de cadastro reserva em cargos de nível médio e superior na Prefeitura de Santana de Parnaíba terminam amanhã (19), às 17h, no site do Instituto Mais.

O concurso tem oportunidades para agente de trânsito (salário de R$ 2,2 mil), fiscal municipal (R$ 1,8 mil), telefonista (R$ 1,5 mil), analista tributário (R$ 5,1 mil) e professor de educação básica II (R$ 2,8 mil). Nestes cargos será feito cadastro reserva. Há ainda uma oportunidade para técnico tributário (R$ 2,2 mil).

A taxa de inscrição para os cargos de nível médio é R$ 41,30 e para os de nível superior, R$ 59,80.

Mais informações e inscrições, até às 17h de quinta-feira, 19 de julho, no site do Instituto Mais.