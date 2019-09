Inscrições para creches começam na segunda (23) em Carapicuíba

Na próxima segunda-feira, dia 23, a Prefeitura de Carapicuíba inicia o período de inscrição para as creches municipais para crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses.

O responsável deverá comparecer às 8h, com os seguintes documentos: RG, Certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço com CEP.

Entre os dias 23 e 27 as inscrições acontecerão no ginásio Aytron Senna (avenida Antonio Faustino dos Santos, 98, Cohab 5, Carapicuíba). De 30 de setembro a 25 de outubro o cadastramento acontece no Centro de Formação dos Professores (avenida Sandra Maria, 66, Centro).

