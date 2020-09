Inscrições para cursos rápidos gratuitos em Osasco e Cotia vão até domingo (27)

Foi prorrogado para até domingo (27) o prazo de inscrições para estudantes do ensino médio da rede estadual nos cursos rápidos gratuitos do programa Novotec Expresso. Na região, há vagas na Fatec Osasco e na Etec de Cotia. O projeto é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Centro Paula Souza e Secretaria da Educação.

publicidade

São oferecidos pela Fatec Osasco os cursos de informática básica, criação de conteúdo para as redes sociais, produção multimídia, princípios do empreendedorismo, introdução à programação de computadores, recepção e atendimento ao cliente, operador de telemarketing, noções de cibersegurança e vendas em redes sociais.

A Etec de Cotia oferece o curso de recepção e atendimento ao cliente.

publicidade

O programa Novotec é voltado aos alunos do ensino médio da rede pública e oferece cursos desenvolvidos para alinhar as demandas atuais do mercado de trabalho com as necessidades dos jovens por profissionalização mais rápida.

A maior parte da carga horária será realizada online e ao vivo na plataforma Microsoft Teams, além de encontros presenciais organizados pelas unidades escolares, respeitando os protocolos de saúde e segurança dos estudantes, docentes e demais funcionários. Os encontros presenciais poderão ser aulas pontuais em laboratórios, visitas de campo, palestras e atividades de integração.

publicidade

Inscrições