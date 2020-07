Inscrições para Etecs, com mais de 1 mil vagas em Osasco e região, terminam nesta terça (21)

Termina nesta terça-feira (21) o prazo para as inscrições no processo seletivo dos cursos gratuitos nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). São mais de 1.160 vagas em Osasco, Barueri e região.

As Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Jandira e Santana de Parnaíba têm vagas para cursos de enfermagem, administração, contabilidade, marketing, recursos humanos, desenvolvimento de sistemas, finanças, serviços jurídicos, comunicação visual, multimídia, química, segurança do trabalho e processos fotográficos.

Processo seletivo

Devido à pandemia de covid-19, neste segundo semestre, o ingresso nos cursos técnicos e superiores tecnológicos nas Etecs e Fatecs se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Os documentos necessários para a seleção são o boletim escolar digital, histórico escolar com certificação de conclusão do ensino médio e a declaração de conclusão do ensino médio. O candidato que não tiver concluído o ensino médio deve apresentar a declaração de matrícula a partir da segunda série do ensino médio.

Como se inscrever no processo seletivo da Etec:

A inscrição deve ser feita até as 15h desta terça-feira (21), exclusivamente no site Vestibulinho Etec. Além de preencher a ficha de inscrição eletrônica, é necessário imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$19.