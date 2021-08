Inscrições para jovem aprendiz na Sabesp em Osasco, Barueri e região terminam amanhã

Terminam nesta quarta-feira (11) as inscrições para 25 vagas de Jovem Aprendiz (assistente administrativo) na Sabesp nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

Em todo o estado, são 495 vagas destinadas aos estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio e EJA – Ensino de Jovens e Adultos, de escola pública ou privada, que tenham entre 14 e 22 anos e 6 meses, no ato da admissão.

O contrato terá duração máxima de 18 meses e, ao término do programa, os jovens receberão certificado de qualificação profissional de Assistente Administrativo pelo Senai-SP. Já a remuneração é de R$ 550 mais benefícios como vale transporte, vale refeição, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais.

O programa é uma parceria entre Sabesp e Senai-SP, que atua na qualificação e formação técnico profissional. Na região, são 25 oportunidades distribuídas nas cidades de Osasco (8), Carapicuíba (6), Cotia (6), Barueri (4) e Santana de Parnaíba (1).

Nesta terça-feira (10), a companhia realiza uma live com a participação de Sérgio Ramires, gerente do Departamento de Valorização e Reconhecimento da Sabesp, sobre o programa Aprendiz 2021. O encontro vai acontecer às 14h, nas páginas da Sabesp no Facebook, Linkedin e Twitter.

Processo seletivo e como se inscrever nas vagas para jovem aprendiz na Sabesp:

Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, o processo de seleção será realizado no formato virtual. A Fundação Carlos Chagas será responsável pela seleção dos candidatos, que será feita por meio de análise do histórico escolar (das notas de Português e Matemática do último ano cursado), gerando um ranking de classificação.

Os interessados devem se inscrever até às 14h desta quarta-feira (11) pelo site www.concursosfcc.com.br, onde também está disponível o edital. A taxa de inscrição é de R$ 30.

