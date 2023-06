Inscrições para Maratona do Enem de Itapevi terminam neste sábado (17)

As inscrições para os interessados em participar da 7ª edição da Maratona do Enem 2023 de Itapevi, cursinho gratuito preparatório para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), terminam neste sábado (17).

publicidade

São 500 vagas para aulas presenciais que começam dia 19 de junho e terminam em 11 de novembro. São 160 vagas para o período vespertino (tarde), de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h10, e 160 vagas para aulas noturnas, também de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30, além da turma de sábado, com 180 vagas, em aulas de período integral, das 8h às 16h20.

O cursinho é ofercido em parceria com o InfoEnem Educacional Ltda.

publicidade

O cadastro poderá ser feito até pelo link https://is.gd/fHfVLR. A matrícula presencial poderá ser realizada no Cemeb Bemvindo Moreira Nery (Avenida Pedro Paulino, 74 – Cohab), também até 17 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.

O curso oferece aulas de matemática, física, química, biologia, gramática, literatura, história, geografia, inglês, redação, sociologia, filosofiam, quatro palestras e três simulados, com foco em todos os vestibulares do Estado de São Paulo e do país, em especial a Fuvest, Vunesp, Fatec, ComVest, dentre outros.

publicidade

Requisitos

Para participar da Maratona do Enem 2023 Itapevi, o aluno precisa: