Inscrições para Miss e Mister Melhor Idade em Osasco são prorrogadas

A Secretaria de Assistência Social (SAS) de Osasco prorrogou as inscrições para o maior evento da terceira idade do município, o Miss e Mister Melhor Idade 2022. Os interessados agora têm até o dia 3 de junho para se inscrever.

publicidade

Para participar é necessário ter idade mínima de 60 anos e ser morador de Osasco. Quem tiver interesse, basta comparecer com original e cópia do RG e do comprovante de endereço em um CRAS mais próximo da residência, ou no CATI (rua Dom Ercílio Turco, 100 – Vila Osasco) ou Centro de Convivência do Idoso Vila Yara.

A Secretaria de Assistência Social informa ainda que o evento do Miss e Mister Melhor Idade 2022, que aconteceria no dia 10 de junho, mudou de data e foi adiado para o dia 1º de julho, no mesmo horário, 19h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18).

publicidade

Serviço

Miss e Mister Melhor Idade 2022 /

publicidade

Inscrições: até 3/6 /

Local de inscrição: Em todos os CRAS, Centro de Convivência Vila Yara e no CATI das 8h às 17h (segunda a sexta-feira) //

Evento: dia 1º de julho de 2022

Horário: 19h / Local: Centro de Eventos do Km 18 / Entrada: 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às ações do Fundo Social de Solidariedade.