Inscrições para nova turma da JUCO começam em abril

A JUCO (Juventude Cívica de Osasco) abrirá as inscrições para formar sua nova turma no dia 6 de abril. Os candidatos classificados serão matriculados no Curso de Iniciação ao Aprendizado Profissional oferecido pela entidade, previso para começar no dia 19 de maio.

O curso tem duração de 4 meses. Nesse período, os alunos recebem ensino gratuito de preparação profissional com oficinas de informática, palestras, debates, entre outras atividades. Após a conclusão, os alunos são indicados para realizar estágio em empresas parceiras da entidade em Osasco e região.

Os interessados devem ter entre 15 e 16 anos e meio, morar e estudar em Osasco e realizar a prova de seleção, prevista para acontecer nos dias 14 e 15 de abril (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais).

Já as inscrições devem ser realizadas entre os dias 6 e 7 de abril, quando o candidato deverá comparecer portando o RG na sede da instituição, que fica na Rua Rubens do Amaral, 180/200, no Jardim Bela Vista, das 9h às 16h.

Inscrições para nova turma da JUCO:

Quando: 6 e 7 de abril

Local: Sede da Juco, rua Rubens do Amaral, 180/ 200 – Bela Vista, Osasco

