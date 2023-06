Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira (5)

Começam nesta segunda-feira (5) as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que neste ano está previsto para ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro.

publicidade

As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de junho na Página do Participante. A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho.

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.

publicidade