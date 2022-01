Inscrições para o Prêmio Barueri de Literatura vão até sexta (14)

Termina sexta-feira (14) o prazo para as inscrições no Prêmio Barueri de Literatura. Os vencedores receberão entre R$ 500 e R$ 4 mil, além da publicação de 50 exemplares da obra classificada.

Coordenado pela Secretaria de Cultura e Turismo, os prêmios aos vencedores estarão divididos nas modalidades Conto e Poesia. A divulgação dos trabalhos vencedores será feita no dia 19 de fevereiro. A entrega dos prêmios acontecerá em março.

Podem se inscrever autores residentes em Barueri, com idade entre 13 e 17 anos (na categoria Infantojuvenil); e acima de 18 anos (categoria Adulto); além de autores não residente (apenas na Categoria Adulto).

Cada autor poderá participar com apenas uma obra em cada modalidade. O envelope com os trabalhos e a inscrição poderá ser entregue pessoalmente na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, ou enviado pelos Correios, via Sedex, para a avenida 26 de Março, 173, Centro, Barueri, SP – CEP 06401-050.

A ficha de inscrição, assim como o edital completo, estão disponíveis no site da Prefeitura de Barueri. ou poderão ser solicitados pelo e-mail premiobaruerideliteratura@barueri.sp.gov.br, com a declaração de autoria, nome completo, endereço, telefone, e-mail e título da obra.