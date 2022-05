Inscrições para o vestibulinho do 2º semestre da Etec começa nesta quinta-feira

O Centro Paula Souza divulgou as datas do vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais para o segundo semestre de 2022. As inscrições para o vestibulinho começam dia 19 de maio e vão até 6 de junho e a aplicação da prova está marcada para o dia 3 de julho.

Nessa segunda-feira (16) os interessados já podem solicitar redução da taxa de inscrição, que será de R$ 39.

Os candidatos podem se inscrever para os cursos técnicos e especializações técnicas e concorrer às vagas remanescentes de segundo módulo dos cursos técnicos. As avaliações serão de forma presencial, com aplicação de provas.

Na região, o Centro Paula Souza mantém Etec’s em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba e Cotia.

Veja abaixo o calendário completo:

16 a 18 de maio – até 15 horas: Prazo para cadastrar o pedido de redução para o pagamento da taxa de inscrição do Vestibulinho;

19 de maio a 06 de junho: Período de inscrição para o Vestibulinho;

25 de maio: Resultado do pedido de redução da taxa de inscrição;

30 de junho: Divulgação dos locais de prova;

03 de julho: Dia da aplicação das provas

Mais informações em https://www.cps.sp.gov.br.