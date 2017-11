Inscrições para processo seletivo com 289 vagas em Osasco começam na segunda, 6

Inscrições para processo seletivo com 289 vagas em Osasco começam na segunda,...

Começam na próxima segunda-feira, 6 de novembro, e vão até o dia 24, das 9h às 15h, na Sala Osasco (anexa ao Paço Municipal), as inscrições para os novos processos seletivos que totalizam 289 vagas na Prefeitura de Osasco.

Na Saúde, são 84 vagas para enfermeiros, com salário de R$ 4,9 mil, e 84 para técnicos de enfermagem, com vencimentos de R$ 2 mil.

Para ambos os cargos a jornada é de 40 horas semanais. Para enfermeiros é exigido nível superior, registro no Coren e experiência de pelo menos um ano. Para técnicos, as exigências são ensino médio, curso técnico de enfermagem, registro no Coren e experiência mínima de um ano.

CLIQUE AQUI PARA LER OS EDITAIS

Na assistência social, são 121 vagas para agentes de proteção social, sendo 71 para mulheres e 50 para homens. Exige-se ensino médio completo e o salário é R$ 889,76 mais abono salarial por 40 horas semanais de trabalho.

Para os quatro cargos há reserva de vagas para pessoas com deficiência.