Inscrições para Programa de Estágio da B2W terminam neste domingo (7)

Terminam neste domingo (7), as inscrições para o Programa de Estágio 2020 da B2W Digital, maior plataforma de e-commerce da América Latina e dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato.

O programa tem duração de até 24 meses e oferece aos participantes selecionados uma bolsa de estágio compatível com o mercado, vale-refeição, seguro de vida e desconto nas lojas da rede.

Os requisitos básicos exigidos pela B2W para participar do processo seletivo é estar com a matrícula ativa em qualquer curso do ensino superior, ter previsão para término do curso entre Julho de 2021 até Julho de 2022. O inglês será um diferencial.

Publicidade

“Estamos em busca de talentos que queiram transformar o mundo digital com a gente. Se você é apaixonado por entregar resultados, inovação, trabalhar de forma colaborativa e dinâmica, venha fazer parte da nossa história”, convida a empresa.

Como fazer as inscrições no Programa de Estágio da B2W

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever no site do Programa de Estágio da B2W até este domingo (7).

O processo seletivo será online e contará com provas de Língua Portuguesa, lógica e inglês, além de desafios interativos e uma imersão no mundo digital da empresa por meio de testes práticos.

Ao longo do programa, os candidatos passarão por treinamentos e acompanhamento de gestores e do time de Gente & Gestão. E, ao final, terão a oportunidade de apresentar um projeto para a diretoria da companhia.