Inscrições para programa de estágio na Cielo, em Barueri, terminam nesta quarta

Termina nesta quarta-feira (8), o prazo para as inscrições no Programa de Estágio 2020 da Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo. Os candidatos selecionados vão atuar na região de Alphaville, em Barueri, com salários de até R$ 2 mil.

O programa tem duração de até dois anos e o candidato poderá escolher a área de atuação no início do processo seletivo. Há oportunidades para as áreas de Marketing, Operações e Atendimento, Finanças e Business Analytics, Planejamento Comercial, Produtos e Negócios, Riscos e Compliance e Gente Gestão e Performance.

O interessado deve estar matriculado em qualquer curso do ensino superior, ter formação prevista entre julho de 2021 e julho de 2023, ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais e ter conhecimento do Pacote Office.

Publicidade

Durante a pandemia de covid-19, o estágio será Home Office. Os benefícios oferecidos pela Cielo são assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-refeição, bolsa auxílio, estacionamento gratuito ou vale-transporte ou fretado.

Como se candidatar às vagas de estágio na Cielo:

Para participar do processo seletivo do Programa de Estágio 2020 da Cielo, os interessados devem cadastrar o currículo no site da empresa ou no site de vagas até esta quarta-feira (8).

O processo de seleção será composto por teste online e atividade dinâmica online, que serão realizados ainda em julho. Os candidatos selecionados serão admitidos em agosto.

Além do programa de estágio, a Cielo está com vagas de emprego abertas para diversas áreas.