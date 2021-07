Inscrições para seletiva de ballet em Barueri terminam neste domingo (11)

Termina neste domingo (11) o prazo para as inscrições na seletiva de ballet do Núcleo de Dança, coordenado pela Secretaria de Cultura de Barueri. São oferecidas 33 vagas para crianças a partir dos 7 anos e adolescentes.

As inscrições devem ser feitas neste link. A Prefeitura de Barueri orienta que os interessados leiam o edital de seleção antes de se inscrever. Os candidatos inscritos deverão consultar a partir do dia 14 de julho o site da Prefeitura de Barueri para saberem o dia e o horário em que farão os testes.

Os testes de seleção envolvem avaliação física e avaliação técnica artística. O processo seletivo será realizado no Centro de Eventos de Barueri (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci), nos dias 17 e 18 de julho, das 9h às 17h. A lista com os alunos aprovados no processo seletivo será divulgada no dia 20 de julho no site da Prefeitura de Barueri.

Seguindo o protocolo de prevenção à covid-19, durante todo o período da seletiva será obrigatório o uso de máscara para o candidato, seu responsável e toda a equipe profissional presente. Devendo também, em todo o momento, atentar-se as orientações para seja mantido o distanciamento social.

Núcleo de Dança de Barueri

O Núcleo de Dança da Secretaria de Cultura e Turismo oferece formação qualificada e artística a jovens bailarinos. Proporciona ao aluno o desenvolvimento do senso crítico e oferece conhecimento prático e teórico aos participantes com o escopo de formar bailarinos.

Criado em 2017, o Núcleo de Dança de Barueri conquistou ao longo dos quatro anos mais de 50 premiações, além de participação em festivais que oferecem bolsas de estudos internacionais.

