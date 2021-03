Inscrições para vagas de emprego de motorista e mecânico vão até sexta (19) em Itapevi

As inscrições para preencher 15 vagas de emprego abertas em Itapevi terminam na sexta-feira (19). Há oportunidades para motorista carreteiro (10), motorista de micro-ônibus urbano (4) e mecânico de motor a diesel (1).

Para a vaga de motorista carreteiro, o salário é de R$2.128,37. Para o cargo de motorista de micro-ônibus urbano, a remuneração é de R$1.860. Já na função de mecânico de motor a diesel, o salário é de R$ 2 mil mais salubridade de 40%. Além de salário, a empresa contratante oferece benefícios como seguro de vida e vale-transporte.

As vagas foram anunciadas pela Prefeitura de Itapevi e o processo de seleção será realizado pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Como se candidatar às vagas de emprego em Itapevi:

Para se candidatar às oportunidades, os candidatos devem ter experiência mínima de seis meses na função pretendida. Já as inscrições devem ser realizadas até sexta-feira (19), pelo link https://forms.gle/Du64ua9z5CPCJ2WN9. Os funcionários do PAT entrarão em contato com o candidato que se enquadrar no perfil das vagas.

