Inscrições para vagas de estágio em Itapevi começam nesta sexta (17)

Começam nesta sexta-feira (17), as inscrições para vagas de estágio de estudantes de diversos cursos superiores na Prefeitura de Itapevi. A bolsa-auxílio é de até R$ 1,3 mil. Há 23 vagas abertas, a maioria (10) para estudantes de direito e administração (5).

Também serão contratados estudantes de arquitetura e urbanismo, ciência da computação, jornalismo, educação física, engenharia civil, pedagogia, psicologia e serviço social.

Haverá ainda formação de cadastro reserva para áreas como farmácia, ciências biológicas, ciências contábeis, enfermagem e engenharia ambiental.

A bolsa-auxílio será de R$ 800 para estudantes no segundo ano, R$ 1 mil no terceiro e R$ 1,3 mil no quinto e sexto anos. Haverá auxílio-transporte de R$ 100. O horário de estágio será das 9h às 15h.

O contrato terá tempo mínimo de seis meses e poderá ser renovado para até dois anos.

Inscrições para as vagas de estágio em Itapevi

As inscrições vão de 17 a 27 de janeiro, no site do Ciee. Clique aqui e acesse o edital do processo seletivo.