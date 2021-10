Inscrições para vagas de trainee na Azul, em Barueri, terminam nesta terça (19)

Termina nesta terça-feira (19) o prazo para as inscrições no Programa Trainee 2022 da Azul Linhas Aéreas, sediada em Barueri. As oportunidades são destinadas a graduados em qualquer curso a partir de julho de 2018 ou que tenham previsão para concluir curso até dezembro de 2021.

O processo seletivo conta com testes online (Fit Cultural, pensamento lógico, Inglês, resolução de problemas – gameficado), dinâmicas online, entrevistas online, painel presencial com diretores da Azul, café presencial com presidente e vice-presidentes, devolutiva e admissão. O início do programa está previsto para janeiro de 2022.

No Programa, os candidatos selecionados serão inseridos em uma trilha de desenvolvimento que inclui imersão pelas áreas de negócios da empresa, aprendizagem hands on, workshops, acompanhamento por meio de feedbaks e plano de desenvolvimento individual, além de programa próprio de mentoria com a liderança da Azul Linha Aéreas.

A remuneração não foi divulgada pela empresa. Já os benefícios oferecidos são assistência médica e odontológica, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida, previdência privada, Gympass e clube de descontos Azul.

Além disso, os colaboradores contam com refeitório no local, concessão de passagens aéreas nacionais e internacionais (benefício se estende a filhos até 24 anos, pais, cônjuge ou acompanhante) e 8 passagens aéreas para presentar amigos.

Inscrições no programa de trainee da Azul, em Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção têm até esta terça-feira (19) para se inscrever por meio do site EstágioTrainee.com, onde também podem encontrar mais informações sobre o Programa.

