Inscrições para vagas de trainee na Odontoprev em Barueri vão até quinta-feira (16)

Termina na quinta-feira (16) o prazo para se inscrever no programa Jovens Empreendedores com vagas de trainee na Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina e que tem escritório localizado em Barueri. As oportunidades são para atuar de forma híbrida (remoto e presencial).

Podem participar jovens com graduação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022 nos cursos de: administração, odontologia, economia, engenharias, marketing, relações internacionais, ciências contábeis, tecnologia da informação, comunicação social e sistemas da informação. É necessário ter inglês avançado ou fluente.

Além de bolsa-auxílio, a Odontoprev oferece aos trainees benefícios como vale refeição, seguro de vida, vale alimentação, plano odontológico, estacionamento ou vale transporte, plano de saúde, PPR, Gympass, auxílio creche para mães, licença paternidade estendida e folga no aniversário.

“A Odontoprev acredita em um ambiente de trabalho em que o aprendizado e compartilhamento sejam constantes, pois entendemos que um espaço motivador e positivo, se faz com troca de experiências, desenvolvimento e evolução de todos, já que evoluir é o nosso jeito de crescer”, diz a empresa.

Como se inscrever no programa de trainee da Odontoprev com vagas em Barueri

Os interessados devem fazer a inscrição até quinta-feira (16) no site da empresa, onde podem encontrar mais informações sobre o programa Jovens Empreendedores.