Inseguranças do homem levam ao riso e à reflexão na peça “5 Homens e 1 Segredo”, em Barueri

O peso da virilidade pode ser uma carga muito pesada para aqueles que foram pouco dotados pela natureza. Esse é o tipo de assunto evitado a todo custo pelos homens, mas que rende boas gargalhadas. Na peça que estará em cartaz a preços populares no Teatro Municipal de Barueri, neste sábado (dia 19), “5 Homens e 1 Segredo” dificilmente a plateia consegue ficar indiferente diante dos personagens com um sério problema quanto aos seus órgãos sexuais: o tamanho diminuto.

“É uma peça muito engraçada, mas que no fundo convida a plateia a pensar sobre a dor e o sofrimento dos homens que passam por esse tipo de problema”, resume o ator Edwin Luisi. Ele, que interpreta o papel de um homem cuja esposa o trocou por um personal trainer bem-dotado, destaca o teor hilário e ao mesmo tempo reflexivo da peça, dirigida por Alexandre Reinecke (adaptado do espetáculo The Irish Curse, do ator e escritor norte-americano Martin Casella).

Na sinopse, a trama é ambientada no Rio de Janeiro de hoje onde três homens se encontram todas as quartas à noite, no porão de uma igreja católica, em uma reunião de autoajuda para indivíduos com pênis pequeno. Uma noite, porém, um novo integrante se junta aos demais e os leva a se questionarem sobre as relações do grupo e sobre seus próprios medos e fantasmas.

O consagrado ator Edwin Luisi, conhecido nacionalmente pelos sucessos no teatro e pelas novelas em que já atuou como “Escrava Isaura”, “O Astro”, “Sinhá Moça”, “Sangue Bom”, entre outras, brinca com o tema e faz uma analogia com a dominação.

Para ele, quando um homem tem muito poder e talvez pouco “dote” só faz o que não deve. “Estou falando, por exemplo, de Donald Trump, Wladimir Putin e Eduardo Cunha”, enumera o ator, bem-humorado, elucubrando sobre uma possível razão de certos políticos exorbitarem nas suas funções.

“Convido a todos para vir prestigiar o espetáculo, sair com a alma lavada e deixar um pouco a rotina da TV e dos assuntos do noticiário que ninguém aguenta mais”, afirma. “5 Homens e um segredo” tem apresentação única, às 20h, no Teatro de Barueri, com ingressos a R$ 60 (inteira).

SERVIÇO

“5 Homens e 1 Segredo”

Sábado, 19/05, às 20h

Ingressos a R$ 60 (inteira) – à venda aqui

Teatro Municipal de Barueri – rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Jd. Dos Camargos

Informações: 4198-0972