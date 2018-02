Insistência de Raul em indicar a esposa para prefeita faz rachar o próprio grupo político

Faltando poucos meses para a eleição suplementar em Pirapora do Bom Jesus, a insistência do ex-prefeito Raul Bueno (PTB) em indicar a esposa, Andréa Bueno (PSDB), como candidata a prefeita na cidade teria provocado um racha em seu próprio grupo político.

Com a imposição o empresário Alessandro Costa (PSDB) – que foi candidato a vice-prefeito com Raul na eleição de 2016 – teria decidido partir para um voo solo.

Em conversa com a reportagem do Visão Oeste Costa negou o rompimento, mas nas entrelinhas deixou claro que pode sim entrar na disputa direta para prefeito. Ele lembra, entretanto, que ainda há uma chance de composição com Andréa Bueno na condição de ser novamente candidato a vice.

Apesar da negativa de Alessandro Costa, a reportagem do Visão Oeste apurou que o empresário já tem quase tudo definido, inclusive um parceiro para compor chapa na disputa pela prefeitura: trata-se do também empresário Cleiton José da Silva, da CJ Vidros. O aporte partidário da dupla seria dado pelo PDT, que em 2016 teve candidatura própria com Gregório Matias, o Neno.

A “pressão” pela candidatura majoritária estaria partindo do grupo político de Costa, que entende que esse é o momento certo para a empreitada. “Tenho um grupo com grande potencial”, explicou. Contudo, o incômodo rompimento com Raul preocupa Costa, que espera que o possível racha não prejudique sua relação com o ex-prefeito. “Acima de tudo espero que a amizade permaneça, seja qual for a minha decisão”, pontuou.

Até por conta da amizade Costa se esquivou de comentar a opção de Raul pela esposa e destacou que nestes anos todos aprendeu muito com o petebista. “É uma parceria que vem desde 2010. Tenho muito respeito e admiração pelo Raul”, resumiu.

A eleição suplementar para prefeito em Pirapora do Bom Jesus ainda não foi oficialmente marcada pela Justiça Eleitoral, mas deve ser realizada entre maio e junho deste ano. A nova eleição vai acontecer porque Raul, apesar de ter vencido a disputa em 2016, teve o registro de candidatura indeferido. Desde 01/01/2017 o município é administrado pelo prefeito interino e presidente da Câmara Municipal, Dany Floresti (PSD).

A reportagem do Visão Oeste procurou por telefone o ex-prefeito Raul Bueno, mas não obteve sucesso até o fechamento desta matéria.