Inspirada no conto de Jack London, série Os Favoritos de Midas chega à Netflix

A série espanhola Os Favoritos de Midas acaba de chegar à Netflix. A produção, criada por Mateo Gil e Miguel Barros, é inspirada no conto do escritor norte-americano Jack London, e tem no elenco Luis Tosar, Marta Belmonte e Willy Toledo.

Na série ambientada em Madri, o influente empresário Victor Genovés (Luis Tosar) enfrenta um dilema que coloca em jogo muitas vidas e se vê em meio a uma trama de assassinato e perseguições que envolve a polícia, um grupo que o ameaça e pessoas próximas.

Outras estreias

Entre as estreias de destaque na Netflix na próxima semana estão a quarta temporada de The Crown e O Sono da Morte, que chegam neste domingo (15), e a segunda temporada de O Sabor das Margaridas, que estreia na quarta-feira (18).

