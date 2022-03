Instabilidade no aplicativo do Itaú assusta clientes, que relatam saldos e depósitos com erro

O aplicativo do banco Itaú apresentou instabilidade e problemas técnicos na manhã desta quinta-feira (3). Clientes relataram erros no extrato bancário, saldo e em transações financeiras.

O ocorrido colocou o nome do banco entre os assuntos mais comentados no Twitter hoje. Entre os erros relatados por clientes nas redes sociais estão a entrada de dinheiro não especificado, saques não identificados, além de saldos bancários com valores alterados. “Fui dormir com dinheiro na conta, acordei com a conta zerada”, disse um internauta.

Fui dormir com dinheiro na conta, acordei com a conta zerada e não consigo falar com o @itau, que agonia. O valor sequer conta no extrato, é como se nunca tivesse existido — amanda (@amandafdiaz) March 3, 2022

É erro do itau? Meu SALDO aumentou 129 reais DO NADA — Fê2Lipe Lyra (@fellipelyrarj) March 3, 2022

A instituição financeira se manifestou sobre o assunto no Twitter. “Alguns clientes estão tendo problemas com a demonstração do extrato e saldo de conta corrente. Pedimos desculpas pelo transtorno e estamos corrigindo o mais rápido possível”, diz o banco.

