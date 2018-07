Instagram está fora do ar

O Instagram está fora do ar desde por volta das 15h30 desta sexta-feira (13) em diversas partes do mundo.

Publicidade

Os usuários que tentam entrar no site pelo computador se deparam com a mensagem 5xx Server Error. No aplicativo de celular, o feed não é atualizado.

O Facebook, dono do Insta, ainda não se manifestou sobre a pane.