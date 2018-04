Instituto e Senai abrem cursos gratuitos de Design Gráfico e Inspetor de Qualidade

O Instituto Eurofarma, em parceria com o Senai e a Prefeitura de Itapevi, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Design Gráfico, Inspetor de Qualidade, Técnicas Administrativas e Informática. Podem participar pessoas com idades entre 16 e 45 anos, dependendo de cada curso. As aulas serão ministradas pelo Senai e tem duração de quatro meses. Ainda há vagas para os horários matutinos e vespertinos.

As inscrições devem feitas neste site até o dia 15/6. Não há cobrança de matrícula ou material didático, tudo será oferecido gratuitamente. A exigência é que os alunos estudem ou tenham estudado em escolas públicas. Os certificados serão expedidos pelo Senai.