Instituto AUÁ contrata Coordenador de Campo

O Instituto AUÁ de Empreendedorismo Socioambiental vem a público divulgar abertura de processo de seleção para vaga de Coordenador (a) de campo, para atuar dentro do projeto: “Promoção de práticas ambientais sustentáveis para a conservação dos recursos hídricos e da valoração dos ativos naturais da Mata Atlântica”, a ser realizado com recursos do FEHIDRO, nos municípios de São Lourenço da Serra, Juquitiba e arredores, com duração de um ano, contando para tal com uma remuneração total de R$34.400,00.

O(a) candidato(a) deverá ter formação na área de ciências agrárias ou ambientais, e experiência nos campos da Agroecologia e sistemas agroflorestais. Envio de currículo para trabalheconosco@aua.org.br até o dia 23/04/2021. Maiores informações sobre a vaga na página on line: http://institutoaua.org.br/contratacao-de-coordenador-de-campo-para-prestacao-de-servicos-de-assessoria/