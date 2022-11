Instituto Avon traz Programa Acolhe para mulheres vítimas de violência em Cotia

Cotia receberá o Programa Acolhe, um programa de acolhimento, em parceria com o Instituto Avon, destinado a mulheres em situação de violência doméstica.

A parceria foi firmada pelo Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) com o Instituto Avon e possibilitará às vítimas e seus filhos serem acolhidos por até 15 dias e receberem orientação, apoio psicológico e jurídico, para que consigam se desvincular do agressor, tudo isso sem custo para a municipalidade.

Segundo Ivanda Sobrinha, técnica do Bem Querer Mulher e coordenadora do Programa Acolhe do Instituto Avon, as mulheres são acolhidas por euipes técnicas. “A equipe responsável é treinada para receber esta mulher vítima de violência como qualquer outra hóspede, sem discriminação ou diferenças no tratamento”, destacou. Uma rede de proteção técnica acompanha a vítima e dá suporte psicológico, social e jurídico necessário.

