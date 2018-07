Instituto Cacau Show, em Itapevi, abre matrículas para atividades gratuitas

O Instituto Cacau Show, em Itapevi, está com matrículas abertas durante todo o mês para diversas atividades, como oficinas de apoio escolar, iniciativas culturais, esportivas e de cidadania.

As atividades acontecem nos seguintes dias:

— 6 a 10 anos —

Segundas e Quartas à tarde

Terças e Quintas pela manhã

— 14 a 17 anos —

Segundas e Quartas pela manhã

Segundas e Quartas à tarde

Terças e Quintas pela manhã

Terças e Quintas à tarde

De acordo com o instituto, “o programa #InspireJovem visa a preparação do jovem para o mundo do trabalho e para a sociedade. São oferecidas também oficinas de esportes, informática, fotografia, culinária, matemática, português e várias outras”.



Para saber mais:

Telefones 4144-8486 e 99871-8537 (WhatsApp)

As matrículas são feitas no Instituto Cacau Show de segunda a quinta, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h.

O Instituto Cacau Show fica na Estrada Antiga de Itu, 437, Ambuita, Itapevi.

É necessário trazer 1 foto 3×4, declaração Escolar, RG do responsável, RG ou certidão de nascimento do menor e comprovante de residência.