Instituto Divas chega a Osasco com cursos de cabeleireiro, alongamento de cílios e maquiagem

O Instituto Divas, rede de ensino profissionalizante na área da beleza, acaba de inaugurar uma unidade em Osasco. A escola, que oferece cursos com preços acessíveis e promoções mensais, está com as matrículas abertas para a formação das primeiras turmas.

São oferecidos cursos de alongamento de cílios, alongamento de unhas, barbeiro, cabeleireiro, depilação profissional, design de sobrancelhas, escovista (auxiliar de cabeleireiro), manicure e pedicure, maquiagem e micropigmentação, aperfeiçoamento em colorimetria e corte.

Amanda Andreozzi, uma das proprietárias da escola, explica que o setor comercial do Instituto Divas encontrou uma grande demanda por escolas de beleza na região de Osasco, o que a levou a abrir a unidade. “O comercial informou que estava perdendo muita matrícula em Osasco e nos mostrou que seria uma grande oportunidade abrir essa unidade, então seguimos o conselho”, afirma.

Os cursos possuem duração de curto, médio e longo prazo e são oferecidos no período da manhã, tarde e noite. A escola já formou mais de seis mil alunos desde que começou a atuar, em 2015, e o público é 90% formado por mulheres entre 15 a 40 anos que buscam um curso profissionalizante.

A escola de Osasco é a quarta unidade da rede e está localizada na rua Euclides da Cunha, 257, no Centro. Todas as unidades do Instituto Divas estão abertas das 9h às 22h de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 9h às 13h.

Além dos cursos oferecidos, o instituto possui uma parceria com o Sebrae que oferece cursos gratuitos para os alunos sobre marketing, empreendedorismo, formalização do negócio e financeiro. Mais informações podem ser encontradas no site do Instituto Divas.

