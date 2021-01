Instituto Eurofarma oferece 750 vagas para cursos grátis em Itapevi e SP

O Instituto Eurofarma, braço social do grupo farmacêutico brasileiro, está com 750 vagas abertas em 11 cursos de qualificação gratuitos no formato à distância e presencial, em Itapevi e na capital paulista. Os interessados têm até o dia 15 de janeiro para fazer a inscrição.

publicidade

Em Itapevi as opções de cursos oferecidos são Técnicas Administrativas, Design Gráfico e Informática na Prática (Pacote Office), todos para jovens entre 14 e 18 anos. As aulas serão ministradas em parceria com o Senai, na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 246, na Cohab.

Já na Capital, são oferecidos os cursos de Inglês, Informática, Design Gráfico, Cuidador de Idosos, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Eletricista, Administração Financeira & Excel e Técnicas Administrativas. As aulas presenciais serão ministradas na unidade localizada na avenida Nações Unidas, 22.215, Interlagos.

publicidade

Inscrições nos cursos grátis do Instituto Eurofarma

As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de janeiro, exclusivamente pelo site www.institutoeurofarma.com.br, onde também podem ser encontradas mais informações.

A partir do dia 18 de janeiro, os inscritos receberão um e-mail para agendamento do processo seletivo. As primeiras turmas devem começar no final de fevereiro.

publicidade

…