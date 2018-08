Instituto GPA abre 45 vagas em Osasco para curso gratuito de música

O Instituto GPA abriu inscrições para seu curso de música. São disponibilizadas 45 vagas para a unidade de Osasco. Gratuito e sem fins lucrativos, o curso é totalmente financiado pela instituição.

O programa de música do Instituto GPA tem a proposta de despertar vocações e estimular talentos. Fundado em 1999, a iniciativa já desenvolveu habilidades musicais de mais de 15 mil jovens com idade entre 10 e 21 anos.

Trata-se de uma oportunidade de desenvolvimento cultural, em que adolescentes e crianças descobrem novos talentos por meio do aprendizado de teoria, prática e história da música erudita de forma diferenciada, que os estimula a ter disciplina, concentração e senso de equipe.

Com duração de dois anos e aulas de uma hora e meia, duas vezes por semana, o programa é voltado para quem não tem conhecimento musical prévio, além de disponibilizar os instrumentos musicais a crianças e adolescentes, de 10 a 18 anos.

Conta com uma metodologia que trabalha o ensino de violino, viola, violoncelo e contrabaixo de forma conjunta, desde a primeira nota, sem estudo individual – o Método Jaffé.

“A música me deixou mais regrada e disciplinada na vida pessoal. O instituto, além de nos informar, nos prepara para a vida, e com isso aprendemos a ouvir melhor. Também nos dá apoio em todas as questões educacionais. Pretendo me licenciar em música”, afirma Yara Medeiros, 18 anos, uma das contrabaixistas da Orquestra do Instituto GPA.

Inscrições:

Para participar, os interessados devem comparecer até o dia 17 de agosto no endereço abaixo com carteira de identidade e comprovante de residência. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável.

Instituto GPA – Unidade de Osasco

Endereço: Rua Dona Primitiva Vianco, 400 – Centro, Osasco – SP (Extra)

Tel.: (11) 4325-4540