Instituto MAS prepara pesquisa sobre 100 Dias de Governo de prefeitos da região

No dia 10 de abril, os prefeitos eleitos nas eleições municipais de 2020, que assumiram seus mandados em 1° de janeiro, completam 100 dias de governo. Para marcar a data, o Instituto MAS Pesquisa prepara uma coleta de dados com o intuito de diagnosticar a percepção dos munícipes sobre o desempenho dos prefeitos da região Oeste da Grande São Paulo.

O anúncio foi feito pelo cientista político Marcos Agostinho Silva, diretor do MAS Pesquisa, durante conferência interna em que foi definida a logística e as cidades que serão pesquisadas, por meio da plataforma de tracking (pesquisa por fone). “Sobretudo em meio à nova onda de covid 19, é necessário investimentos em novas tecnologias para obter de pesquisas de opinião necessárias ao planejamento da gestão e políticas públicas municipais”.

Marcos Agostinho destacou ainda que a coordenação do levantamento de dados de campo da pesquisa e tabulação de dados será de responsabilidade da MAS Inteligência, o “braço” tecnológico do Instituto MAS, que é focado em geoprocessamento e inovação.

“Nossa pesquisa de 100 Dias de Governo já é tradicional em algumas regiões. Na região Metropolitana Oeste de São Paulo, por exemplo, ela integra a Pesquisa Regional de Mercado (PRM), que aborda outros assuntos, dentre os quais a percepção sobre os rumos da economia e os cenários pré-eleitorais para as eleições de 2022” finaliza o diretor.

Sobre o Instituto

Instituto Mas Pesquisa é focado em pesquisas de mercado para empresas e agências de publicidade, pesquisas de cenário político e análises de cenário político para a imprensa e instituições públicas e privadas. As duas regiões que estão no topo da lista de atendimento do a organização são a Grande São Paulo e a região Macro de Sorocaba, no interior paulista.

