Instituto Walmart abre seleção de jovens para a Escola Social do Varejo de Osasco

Estão abertas as inscrições para a nova turma da Escola Social do Varejo (ESV) de Osasco, que é um programa do Instituto Walmart em parceria com o Instituto Aliança, prepara jovens para o mundo do trabalho, com foco no segmento varejista.

Poderão participar das seleções jovens de 17 a 24 anos, que estejam cursando o terceiro ano ou que já tenham concluído o Ensino Médio na rede pública. Ao todo são 100 vagas: 50 no período matutino e outras 50 no vespertino.

As aulas começarão no dia 26 de fevereiro, e a duração do curso presencial é de 300 horas, entre aulas teóricas e práticas. Durante a realização da formação são oferecidos materiais didáticos, uniforme, alimentação e auxílio-transporte.

As oficinas presenciais ocorrerão no Walmart Osasco, das 8 às 12h e das 13h às 17h. O certificado da Escola Social do Varejo será emitido pela Universidade Estadual do Ceará, como curso de extensão. Após a etapa de formação, os jovens recebem apoio e orientação para se colocarem no mercado de trabalho.

A Escola Social do Varejo foi criada pelo Instituto Walmart, em parceria com o Instituto Aliança, e tem como objetivo promover a formação profissional de jovens de várias partes do país para o mundo do trabalho, com foco no segmento varejista.

Os participantes são prioritariamente aqueles que estejam cursando o ensino médio ou que já tenham concluído na rede pública, tenham renda familiar de até dois salários mínimos e ainda não possuam vínculo com outros programas de educação profissional.

Como fazer a inscrição?

Os interessados devem preencher um formulário de inscrição online para participar da triagem inicial, através do link: https://goo.gl/forms/YCOUZ0j0yCp3SqE03. A ESV entrará em contato para comunicar os aprovados para a próxima etapa, que, então, levarão os documentos requisitados pela escola.

Mais informações no Walmart Osasco – Av dos Autonomistas, 1828 – Entrada de Associados ao lado do Cobasi – Centro – Osasco. Email: [email protected] Telefone: Tim: (11) 95245-6169.

Contato

Acompanhe a página da Escola Social do Varejo no Facebook ou entre em contato pelo número: (81) 3221-4716 | (81) 99956-4444.