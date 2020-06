Integrantes do SAMU participam de simulado de abordagem em tentativa de suicídio em Cotia

Nesta semana, 19 profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) participaram de uma simulação de atendimento de paciente em tentativa de suicídio, em Cotia.

A abordagem técnica a tentativas de suicídio e compreensão profissional aconteceu no Colégio Desafio, no Jardim Nomura, em Cotia, e contou com a participação do Corpo de Bombeiros, integrantes do SAMU Cotia, Caucaia do Alto e de Itapevi. O simulado teve o apoio da Secretaria de Saúde, por meio do secretário Magno Sauter.

Durante o treinamento, os profissionais abordaram um homem e uma mulher que simularam ter problemas pessoais e emocionais e a intenção de tentar contra a própria vida.

Com diálogo, paciência, técnica e sensibilidade, os profissionais buscaram demover os pacientes da ideia inicial de tirar a vida. De acordo com a enfermeira Renata Santos, coordenadora do SAMU Cotia, no dia 8 de julho haverá uma nova simulação para aprimorar ainda mais a técnica neste tipo de atendimento e atender mais profissionais.

O treinamento foi aplicado pela enfermeira Cintia Cristina da Silva Vasconcelos e por Douglas Fernando Magalhães, PM do Corpo de Bombeiro de SP, e, entre os profissionais que participaram esteve Flávia Ventura, responsável pela regulação da Central do SAMU Regional.

“Fundamental a participação da Flávia, pois é a Central é a porta de entrada das ocorrências e o atendimento assertivo começa durante a chamada telefônica”, destacou Renata Santos.