Intermédica vai ampliar Hospital Cruzeiro do Sul e encerrar atividades no Renascença, em Osasco

Intermédica vai ampliar Hospital Cruzeiro do Sul e encerrar atividades no Renascença,...

O Grupo NotreDame Intermédica anunciou nesta quinta-feira, 21, que vai reformar e ampliar o atendimento no Hospital Cruzeiro do Sul – comprado pela empresa no ano passado – e encerrar as atividades no Hospital Renascença, que fica próximo, no Centro de Osasco.

De acordo com a Intermédica, até o início de 2019 o atendimento no Cruzeiro do Sul contará com 140 leitos (dos quais 100 para internação, 20 UTIs adulto, 10 UTIs neonatal e 10 UTIs pediátricas, seis salas de centro cirúrgico, centro obstétrico e maternidade, além de pronto-socorro com leitos de observação e emergência.

“Com a reforma, modernização e ampliação do Hospital Cruzeiro do Sul, a companhia dará início ao processo de encerramento das atividades do Hospital e Maternidade Renascença (localizado a 300 metros do novo hospital), permitindo uma melhoria no atendimento aos seus beneficiários na cidade de Osasco e a sinergia das operações redundantes”, afirma a empresa.