Internet gratuita chega a milhares de famílias que moram nos conjuntos habitacionais de Barueri

A Internet Social gratuita de Barueri alcançou 75% nas instalações do serviço em conjuntos habitacionais da cidade neste mês de agosto. Mais de 3 mil famílias já contam com o sinal gratuito de Internet fornecido pela Prefeitura em seus lares, de acordo com levantamento do CIT (Centro de Inovação e Tecnologia) de Barueri.

O Conjunto Habitacional Mirante dos Altos conta com o maior número de beneficiários: 562. O segundo maior em instalações da Internet Social é o Conjunto Habitacional dos Pinheiros, no Jardim Paulista, no extremo sul da cidade, com 278 unidades beneficiadas.

De acordo com o administrador do CIT, Jonatas Randal, “o programa Internet Social ultrapassa o limite do benefício ao munícipe, é uma ação social que traz serviço, comodidade e dignidade às famílias trabalhadoras, porém vulneráveis economicamente, que não podem acrescentar mais despesas com a acessibilidade remota”, diz Randal.

No momento, a Internet Social Gratuita Residencial atende somente aos moradores dos Conjuntos Habitacionais Populares de Barueri. O programa inclui ainda a rede Wi-Fi Cidade Inteligente, espalhada na cidade, atendendo toda a população em praças, prédios públicos, rodoviárias e outros pontos de grande circulação de pessoas. São cerca de 210 pontos espalhados por todo o município.

Barueri conta com mais de 600 quilômetros de fibra óptica, “dado importante que possibilita à Prefeitura de Barueri investir na implantação de ações dessa natureza de forma eficiente, conforme almeja a gestão atual. Estamos trabalhando para Barueri ficar totalmente conectada”, completa Randal.

Moradores de Barueri interessados em se inscrever para a Internet Social Residencial podem enviar mensagem para o WhatsApp (11) 93303-7861.