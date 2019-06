Ipem vistoria mais radares em Osasco nesta quarta (26)

Na manhã desta quarta-feira (26), o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão do governo do estado que tem como finalidade proteger o consumidor, vai verificar radares instalados em três pontos de Osasco:

– Avenida Getúlio Vargas, próximo da Rua General Labatut;

– Avenida Presidente João Goulart, próximo da Rua Pedro Furlan;

– Avenida Hilário Pereira de Souza, altura do número 492, sentido centro-bairro.

Na semana passada, foram vistoriados radares de outros quatro pontos: Avenida Bussocaba, próximo da Rua Narciso Sturlini; Avenida dos Autonomistas, próximo da Rua General Florêncio; Avenida Visconde Nova Granada, próximo da Avenida da Liberdade; e Avenida dos Autonomistas, altura do número 1.687.

Aferição de radares pelo menos uma vez por ano é obrigatória

Diariamente, o Ipem-SP verifica os radares de velocidade em todo o estado. Conforme a Portaria Inmetro 544/2014, é obrigatória a aferição uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

A aferição no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do Ipem-SP, equipe da empresa responsável pelo radar e agentes de trânsito. Para evitar acidentes, na ocasião fica impossibilitada a passagem na via pelos pedestres e veículos.

Em caso de chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento também pode ocorrer poucas horas antes do agendado, conforme solicitação dos agentes de trânsito ou empresa responsável pelo equipamento.

Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.

Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo Ipem-SP.

A ação será realizada pela equipe de fiscalização da regional do instituto na zona Oeste da capital.