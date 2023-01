IPTU 2023 em Itapevi tem desconto de 10% para quem quitar em até duas vezes

O contribuinte de Itapevi terá desconto de 10% ao pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2023 em até duas vezes. A primeira parcela vence no dia 13 de fevereiro, enquanto o segundo vencimento será dia em 13 de março.

Também é possível quitar o IPTU em 10 parcelas, sem desconto, com o primeiro vencimento em 15 de março, por meio do pagamento mensal das vias brancas do talão. A última parcela vence no dia 15 de dezembro.

O pagamento poderá ser realizado em casas lotéricas e nos bancos Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.

Em 2023, o IPTU será cobrado de 50.902 imóveis, com arrecadação prevista de cerca de R$ 63 milhões. Neste ano, não houve aumento, apenas reajuste de 6,47% seguindo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de outubro de 2021 a novembro de 2022. Os dados são da Secretaria da Fazenda e Patrimônio.

IPTU Premiado 2023

Criado pela Prefeitura em 2018, o sorteio do IPTU Premiado de 2023 deverá ser realizado no dia 2 de dezembro: um automóvel 0 km, uma televisão de 42 polegadas, um notebook, um smartphone, um micro-ondas e uma máquina de lavar.

Para participar, os contribuintes devem estar com o pagamento do carnê do imposto em dia, e com o imóvel registrado na Prefeitura até o dia anterior ao sorteio. Caso o contribuinte esteja em situação de acordo ou parcelamento, deve estar com pelo menos 50% das parcelas pagas até a data da premiação.

Atendidas essas exigências, a participação é automática: todos os contribuintes recebem dois números da sorte de seis dígitos, localizados na terceira página do carnê do IPTU do ano corrente, que são utilizados no sorteio da Caixa Econômica Federal.

Vencedor do IPTU Premiado 2022 em Itapevi

Em breve, a Prefeitura vai informar quem foram os vencedores do IPTU Premiado 2022. O sorteio foi realizado no último dezembro pela Caixa Econômica Federal.