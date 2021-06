IPTU de Osasco pode ser pago via Pix; saiba como

Os moradores de Osasco já podem pagar via Pix o boleto das parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano. Em breve, outras taxas também poderão ser quitadas pelo Pix, de acordo com a administração municipal.

Para efetuar o pagamento do IPTU, é necessário emitir a guia ou segunda via no site http://www.osasco.sp.gov.br/servicos-online-financas. Depois, basta abrir o aplicativo do banco no celular na área do Pix e escolher a opção de pagamento via QR Code. Em seguida, confirme o valor, os dados e avance para o pagamento. Em alguns aplicativos, é possível visualizar a data de vencimento do boleto.

O pagamento via Pix foi disponibilizado em Osasco para que o contribuinte tenha mais facilidade ao realizar o pagamento de impostos, sem a necessidade de ir ao banco ou a lotérica, principalmente durante a pandemia.

