IPVA agora pode ser pago via Pix em São Paulo

O Governo de SP começou a oferecer nesta quarta-feira (25) a opção de pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) via Pix aos proprietários de veículos registrados no Estado. A facilidade pode ser usada até por quem está com o imposto em atraso.

Para utilizar a modalidade, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Secretaria da Fazenda, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento. O QR code Pix tem validade de 15 minutos, após o qual expira. Não tendo sido pago, será necessário emitir um novo QR code no site da Secretaria da Fazenda. Na tela do QR code, há um contador temporal de “tempo restante” indicando quando o código expirará. Ao ler o QR code com o aplicativo de banco ou instituição de pagamento, aparecerá a informação de que o pagamento é destinado à “SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.

Segundo o governo, até o final do ano de 2023, também será possível pagar a taxa de licenciamento, as multas de trânsito e efetuar o primeiro registro de veículo no Estado, pagando os respectivos débitos pelo Pix.

