Irmã de João Paulo é candidata a vereadora em Osasco

Irmã do ex-deputado federal João Paulo Cunha (PT), Cida Cunha (PT) lança candidatura a vereadora em Osasco em evento nesta sexta-feira (2).

Em sua trajetória profissional, Cida Cunha foi professora e atuou no diretório nacional do PT, além de ter trabalhado no Instituto Cidadania, ocasião que teve a oportunidade de participar de projetos de Segurança Pública e do Fome Zero, coordenados pelo ex-presidente Lula.

Em Osasco, ela integrou a equipe de governo do ex-prefeito Emidio de Souza, que tenta voltar à Prefeitura nesta eleição.

Nas redes sociais, além de Lula, a irmã de João Paulo tem destacado nomes do PT como José Dirceu, José Genoino e a ex-presidente Dilma Rousseff.