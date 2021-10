It – A Coisa é atração no Supercine hoje (30/10) na Globo

O Supercine hoje (30/10) tem como atração o filme It – A Coisa na Globo. A produção será exibida por volta das 2h20 deste sábado para domingo, logo após Seleção Do Samba.

Supercine hoje (30/10), sábado: It – A Coisa

Sinopse: Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o auto-intitulado “Losers Club” – o Clube dos Perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do “Losers Club” acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes: o palhaço Pennywise.

It – A Coisa também está disponível para locação ou compra no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: It

Direção: Andy Muschietti

Nacionalidade: Americana

Gênero: Terror