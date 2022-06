Itapevi: 4ª dose da vacina contra Covid está liberada a partir de segunda-feira (27)

A partir dessa segunda-feira (27), quem tiver mais de 40 anos e já tiver tomado a 3ª dose da vacina contra Covid, já pode se dirigir aos às unidades básicas de saúde de Itapevi para tomar a 4ª dose do imunizante.

A vacinação será realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h em todas as unidades básicas de saúde da cidade. Nas unidades de saúde da família (USFs) do Parque Suburbano e do Jardim Vitápolis a aplicação do imunizante se estende até as 18h.

Segundo a Prefeitura, cerca de 35 mil pessoas têm entre 40 e 49 anos e devem ser novamente imunizadas para reforçar a proteção contra o coronavírus em Itapevi.

