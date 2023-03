Itapevi abre 169 vagas para cursos de programação, Excel e outros na Escola 5.0 de Tecnologia

A Prefeitura de Itapevi está com 169 vagas abertas para oito cursos profissionalizantes. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de março, quinta-feira, na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, Cohab).

Os curso oferecidos são: Inglês Básico (50 vagas), Atendimento ao Público e Comunicação Eficaz (30), Meu Emprego Trabalho em Equipe (25), Programação Redes (LAN), (16), Excel Completo (16), Programação Arduino (16), Inspetor de Qualidade (16) e Ética Profissional.

Para o curso Programação Redes (LAN), que será ministrado de 20 de março a 27 de abril, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. O aluno deve ter no mínimo 14 anos, concluído o nível fundamental e comprovar conhecimentos referentes à Informática Básica.

Quem deseja cursar o Excel Completo, também deve ter no mínimo 14 anos, concluído ensino fundamental e ter conhecimento de informática básica. O curso ocorre entre 3 de abril a 23 de maio, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Os inscritos no curso Programação Arduino terão aulas aos sábados, das 8h às 17h, entre os dias 15 de abril e 20 de maio. A idade mínima para se inscrever é de 14 anos. No entanto, é preciso ter conhecimento ou experiência antes na área de informática.

Para quem optar pelo curso de Inspetor de Qualidade, as aulas acontecem entre os dias 3 de abril e 22 de junho. Elas serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h. O pré-requisito é ter no mínimo 16 anos e ter concluído o ensino fundamental.

O curso Meu Emprego Trabalho em Equipe com início previsto para 21 de março e término em 4 de maio. As aulas são de terça e quinta-feira, das 13h30 às 16h30. Também com idade mínima de 14 anos para se inscrever e ensino fundamental completo.

Para o curso de Inglês Básico serão formadas duas turmas e tem como pré-requisito a idade de 14 anos para inscrição. A primeira delas com início de aulas previsto para o dia 20 de março e término em 3 de maio, às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 15h30. A outra turma terá aulas de terça e quinta-feira com início no dia 21 de março e conclusão em 4 de maio. As aulas serão das 10 às 12h.

Já o curso de Ética Profissional acontece entre os dias 20 de março e 3 de maio. Será de segunda e quarta-feira, das 10h às 12h, com 30 vagas. A idade mínima para inscrição também é de 16 anos com nível fundamental completo.

As inscrições devem ser feitas diretamente na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279 – Cohab), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4450-6788.