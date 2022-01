Itapevi abre 332 vagas em cursos gratuitos de construtor de alvenaria, Excel e mais 8

A Prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas para 332 vagas para 10 cursos gratuitos profissionalizantes.

publicidade

São oportunidades para os cursos de Excel Completo, Pacote Office, Construtor de Alvenaria, Assistente de Modelagem Industrial de Roupas, Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Inglês Básico, Comunicação Eficaz, Atendimento ao Público, Ética e Trabalho em Equipe.

O Senai em parceria com Prefeitura de Itapevi, oferece cinco cursos: Excel Completo, Pacote Office, Construtor de Alvenaria, Assistente de Modelagem Industrial de Roupas e Costureiro de Máquina Reta e Overloque. As inscrições para estes cursos se encerram neste sábado (8) e são oferecidas 112 vagas.

publicidade

Para os cursos de Excel Completo, há 16 vagas para as turmas de sábado, das 8h às 17h, com início previsto para 15 de janeiro e término em 2 de abril. Outras 16 vagas são para as turmas de segunda à quinta-feira, das 18h30 às 22h, com aulas previstas para começar no dia 17 de janeiro e conclusão em 3 de março. As aulas acontecem na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, na Cohab, no piso superior do Bom Prato).

No mesmo local, será oferecido o curso de Pacote Office. A turma de sábado será das 8h às 17h. São 16 vagas disponíveis. As aulas começam no dia 15 de janeiro e terminam em 23 de abril. A turma de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h, são para 16 vagas. O início será no dia 17 de janeiro e devem acabar em 14 de março.

publicidade

O CRAS Maristela (Avenida Pedro Paulino, 825 – Cohab) recebe três cursos: Construtor de Alvenaria, Assistente de Modelagem Industrial de Roupas e Costureiro de Máquina Reta e Overloque. Todos com uma turma cada e 16 vagas cada curso.

Para o curso de Construtor de Alvenaria, as aulas são de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h, com início em 17 de janeiro e conclusão em 11 de abril. O curso de Assistente de Modelagem Industrial de Roupas acontece de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, começando em 18 de janeiro e terminando em 19 de abril. Costureiro de Máquina Reta e Overloque, as aulas serão de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Os módulos começam em 2 de fevereiro e terminam em 22 de abril.

Escola 5.0 de Itapevi

A Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, na Cohab, no piso superior do Bom Prato) oferece cinco cursos: Inglês Básico, Comunicação Eficaz, Atendimento ao Público, Ética e Trabalho em Equipe, totalizando 220 vagas abertas. As inscrições para estes cursos terminam no dia 15 de janeiro.

Para os cursos de Inglês Básico, há quatro turmas, sendo duas delas de segunda à quarta, das 13h30 às 15h30. A primeira delas tem o início em 31 de janeiro e conclusão em 30 de março. A segunda turma inicia em 4 de abril e se encerra no dia 30 de maio. As duas turmas de terça à quinta são das 10h às 12h. A primeira delas tendo início no dia 1º de fevereiro e conclusão no dia 31 de março. A segunda turma inicia em 5 de abril e se encerra no dia 31 de maio, sendo 20 vagas para cada turma, totalizando 80 vagas.

As aulas do curso de Comunicação Eficaz são de terça a quinta-feira, das 8h30 às 9h30, com início em 1º de fevereiro e conclusão em 30 de março.

Para os cursos de Atendimento ao Público, há 20 vagas para as turmas de segunda à quarta-feira, das 10h às 12h, com o início em 31 de janeiro e término em 09 de fevereiro. Outras 20 vagas são para turmas de segunda a quarta-feira, no mesmo horário, com início previsto para 8 de março e término em 17 de março.

Ainda na Escola 5.0, será oferecido o curso de Ética. São duas turmas de segunda à quarta-feira, das 10h às 12h, sendo que uma delas se inicia no dia 14 de fevereiro e conclui as aulas no dia 23 de fevereiro e a outra começa no dia 21 de março e se encerra em 30 de março.

Para os cursos de Trabalho em Equipe, as aulas são de terça a quinta-feira, das 13h30 às 16h30, com a primeira turma tendo início no dia 1º de fevereiro e conclusão em 31 de março e a segunda turma tem início no dia 5 de abril e término em 31 de maio.

Requisitos

Para os cursos de Excel Completo e Pacote Office, o aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade, ter completado a 4ª série/ano do Nível Fundamental e conhecimento de informática básica. O critério de seleção será por ordem de inscrição.

Para os cursos de Inglês Básico, Comunicação Eficaz, Atendimento ao Público, Ética e Trabalho em Equipe, o unido pré-requisito para inscrição é que o aluno tenha no mínimo 14 anos de idade.

Para o curso Construtor de Alvenaria, o processo seletivo é para jovens com idade acima de 18 anos, com, no mínimo, a 5ª série/ano do Nível Fundamental. Para Assistente de Modelagem Industrial de Roupas, o pré-requisito para inscrição é ter 16 anos de idade e ter completado a 5ª série/ano do Nível Fundamental. Já Costureiro de Máquina Reta e Overloque, a idade mínima é de 16 anos e ter concluído a 4ª série/ano do Nível Fundamental.

Como se inscrever nos cursos gratuitos em Itapevi:

O interessado deve cadastrar-se no site (https://itapevi.sp.gov.br/escola-5-0/), fornecendo os dados pessoais que serão solicitados, como nome completo do estudante, número de RG, nome completo do pai e da mãe e será solicitado um e-mail para contato, além de outras informações adicionais.

Os selecionados nos cursos do Senai serão comunicados por telefone ou e-mail e terão que ir até o Senai Jandira (Rua Elton Silva, 905 – Centro, Jandira) para efetivar a matrícula levando a documentação exigida. Mais informações pelo telefone (11) 4450-6788.

OPORTUNIDADES NA REGIÃO// Prefeitura de Carapicuíba abre processo seletivo com 350 vagas de estágio